В Украине изменят формат обучения из-за массированных обстрелов — что известно

В этом году учебный год в Украине начался в разных форматах. Школы в относительно безопасных регионах начали работу в формате офлайн. Для этого они оборудовали укрытия, которые отвечают всем требованиям и прошли проверку. Если количество мест в укрытии ограничено, обучение проходит в несколько смен.

Также школы проводят обучение дистанционно или в смешанном формате. Если родители не хотят, чтобы ребенок шел в школу, то могут выбрать любую форму обучения.

Но из-за массовых ракетных обстрелов Украины министр образования Сергей Шкарлет предложил изменить формат обучения. По крайней мере до конца недели чиновник призывает отменить офлайн-обучение для наших детей.

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— Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача — максимально обеспечить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022), — говорится в сообщении.

Также он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Сегодня, 10 октября, утро в Украине было сложным. Враг нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в разных областях. К сожалению, есть погибшие и раненые. Ранее мы рассказывали об утренних ракетных обстрелах Украины.

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