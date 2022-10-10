В Україні змінять формат навчання через масовані обстріли — що відомо

Цьогоріч навчальний рік в Україні розпочався у різних форматах. Школи, розташовані у відносно безпечних регіонах, почали роботу у форматі офлайн. Для цього вони обладнали укриття, які відповідають усім вимогам та пройшли перевірку. Якщо місць в укритті замало, навчання проходить у кілька змін.

Інші школи проводять навчання дистанційно або у змішаному форматі. Якщо батьки не хочуть, щоб дитина йшла до школи, то можуть обрати будь-яку форму навчання.

Але через масові ракетні обстріли України 10 жовтня міністр освіти Сергій Шкарлет запропонував змінити формат навчання. Принаймні до кінця тижня урядовець закликає скасувати офлайн-навчання для наших дітей.

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— Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання — максимально забезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу ухвалити рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022), — йдеться у повідомленні.

Також він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Сьогодні, 10 жовтня, ранок в Україні був складним. Ворог завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі у різних областях. На жаль, є загиблі та поранені. Раніше ми розповідали про ранковий ракетний обстріл України.

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