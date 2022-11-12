Две семьи — одна беда: история поиска родителей в оккупированном Энергодаре, от которой плакали все

Война породила много трагических историй, услышав которые, сердце рвется, а мозг отказывается верить: все это — на самом деле, прямо возле нас.

Уже в это воскресенье, 13 ноября, Украина будет прикована к телеэкранам из-за истории двух семей, которые потеряли связь со своими родителями — последние, по иронии судьбы, проживают на одной улице в Энергодаре.

История двух семей с общей бедой

Одна из героинь Светлана рассказывает: они каждый день умоляли родителей покинуть город и уехать в безопасное место. Но поколению, которое построило Энергодар, трудно прощаться с намоленными местами.

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Мы их называем первыми ласточками Энергодара. В них всегда было уютно — так как и должно быть в семейном гнездышке. К тому моменту, пока не пришли россияне и начали прямо на глазах людей разрушать все, во что было вложено столько любви.

Когда россияне обстреляли жилые кварталы, исчезли вода, свет, связь. Обе семьи жили в предвкушении чего-то страшного — боялись услышать плохие известия. А две недели назад обратились к проекту ДНК. Свои — умоляли найти близких.

— Эта история, на первый взгляд, безнадежна. Но это не так, когда рядом — неравнодушные люди, которые делают все возможное и невозможное, чтобы помочь украинцам вернуть своих, — рассказывает ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

Здесь будет все — и боль, и слезы, и взаимопомощь. Но главное — надежда.

Что узнала команда журналистов и кому удастся обнять своих родителей в студии — узнаем совсем скоро.

ДНК. Свои

Напомним, ДНК. Свои — проект телеканала СТБ, который создает команда Тайн ДНК. Каждую неделю журналисты проекта помогают украинцам найти родных, которые из-за российских оккупантов потеряли связь с внешним миром.

Ведущая проекта Татьяна Высоцкая рассказывает эти истории и доказывает — даже несмотря на силу россиян, украинцы все равно способны пережить самое страшное.

А что было в предыдущем выпуске ДНК. Свои узнавай в нашем материале.

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