Дві сім’ї — одна біда: історія пошуку батьків в окупованому Енергодарі, яка змусила плакати всіх

Війна породила багато трагічних історій, почувши які, серце крається, а мозок відмовляється вірити: усе це — насправді, просто біля нас.

Уже цієї неділі, 13 листопада, Україна буде прикована до телеекранів історією двох родин, які втратили зв’язок зі своїми батьками — останні, за іронією долі, проживають на одній вулиці в Енергодарі.

Історія двох родин зі спільною бідою

Одна із героїнь Світлана розповідає: вони щодня благали батьків покинути місто та виїхати у безпечне місце. Але поколінню, яке збудувало Енергодар, важко було прощатися із намоленими місцями.

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Ми їх називаємо першими ластівками Енергодару. В них завжди було затишно — так як і має бути в сімейному гніздечку. До того моменту, поки не прийшли росіяни і почали просто на очах людей руйнувати все, у що було вкладено стільки любові.

Коли росіяни обстріляли житлові квартали, зникли вода, світло, зв’язок. Обидві родини жили у передчутті чогось страшного — боялися почути лихі звістки. Тож коли два тижні тому звернулися до проекту ДНК. Свої, благали віднайти близьких.

— Ця історія, на перший погляд, безнадійна. Але це не так, коли поруч — небайдужі люди, які роблять все можливе і неможливе, щоб допомогти українцям повернути своїх, — розповідає ведуча проекту Тетяна Висоцька.

Тут буде все — і біль, і сльози, і взаємодопомога. Та головне — надія.

Що дізналася команда журналістів та кому пощастить обійняти своїх батьків у студії — дізнаємося зовсім скоро.

ДНК. Свої

Нагадаємо, ДНК. Свої — проект телеканалу СТБ, який створює команда Таємниць ДНК. Кожного тижня журналісти проекту допомагають українцям знайти рідних, які через російських окупантів втратили зв’язок із зовнішнім світом.

Ведуча проекту Тетяна Висоцька розповідає ці історії та доводить — навіть попри силу росіян, українці все одно здатні пережити найстрашніше.

А що було у попередньому випуску ДНК. Свої дізнавайся у нашому матеріалі.

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