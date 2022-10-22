Четыре ракеты С-300 в жилой квартал: оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху, но люди не отчаиваются

Накануне россияне в очередной раз обстреляли поселок Камышеваха, недалеко от Запорожья. Не пожалели четырех ракет С-300, что прилетели прямо посреди жилых кварталов на окраине. Только чудом обошлось без жертв. Вместо этого — значительные разрушения получили жилые дома.

Оккупанты ударили по окрестности Камышевахи утром, одна рванула возле двухэтажки и изувечила все квартиры.

У местного жителя Андрея здесь была своя трехкомнатная квартира, которая осталась в наследство от родителей. Теперь весь дом не подлежит ремонту, но радует только одно — никто не пострадал.

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Возле дома гигантская воронка. Люди говорят, что теперь он будет пустовать, поскольку в больнице умер единственный его постоянный житель.

Попали и в близлежащее частные дома. Так, не повезло попасть под вражеский огонь и местной жительнице Людмиле, которая под обстрелом пыталась вытащить из дома своего тяжелобольного мужа, закрывая его собой.

Людям, которым побило дворы, подрядчики уже предоставили стройматериалы, чтобы можно было закрыть окна. Капитально ремонтировать, как говорит председатель поселкового совета Юрий Карапетян, сейчас бесполезно, поскольку враг целит в поселок, как заблагорассудится.

Также 22 октября утром россияне снова массированно атаковали Украину. “Прилеты” зафиксированы в ряде областей. Читай, что известно о последствиях вражеских обстрелов по регионам.

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