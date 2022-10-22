Чотири ракети С-300 у житловий квартал: окупанти прицільно знищують Комишуваху, але люди не зневірюються

Напередодні росіяни укотре обстріляли селище Комишуваха, що неподалік Запоріжжя. Не пошкодували чотирьох ракет С-300, що прилетіли просто посеред житлових кварталів на околиці. Лише дивом минулося без жертв. Натомість — значних руйнувань зазнали житлові будинки.

Окупанти вгатили по околиці Комишувахи вранці, одна рвонула біля двоповерхівки та понівечила усі квартири.

Місцевий житель Андрій мав тут свою трикімнатну квартиру, що лишилась у спадок від батьків. Тепер увесь будинок не підлягає ремонту, але тішить лише одне — ніхто не постраждав.

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Біля будинку — велетенська вирва. Люди кажуть, що тепер він стоятиме пусткою, оскільки у лікарні помер єдиний його постійний мешканець.

Поцілили й у наближені приватні будинки. Так, не пощастило потрапити під ворожий вогонь і місцевій жительці Людмилі, яка під обстрілом намагалась витягнути з домівки свого тяжкохворого чоловіка, закриваючи його собою.

Людям, яким побило обійстя, підрядники вже надали будматеріали, щоб можна було затулити вікна. Капітально ремонтувати, як каже голова селищної ради Юрій Карапетян, нині марно, оскільки ворог цілить у селище, як заманеться.

Також 22 жовтня зранку росіяни знову масовано атакували Україну. “Прильоти” зафіксовані в низці областей. Читай, що наразі відомо про наслідки ворожих обстрілів по регіонах.

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