Україна

Чотири ракети С-300 у житловий квартал: окупанти прицільно знищують Комишуваху, але люди не зневірюються

Андрій Почтєв 22 Жовтня 2022, 22:30

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