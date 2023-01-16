Украина

Еще и мародерите? Конечно! Военный РФ жалуется на нехватку еды и мечтает уехать домой

Анастасия Грубрина, редактор сайта 16 января 2023, 21:00

Больше видео
0:09:53
Ситуація на фронті 16 січня — останні новини зі Сходу України
Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас
0:11:23
Дніпро розбір завалів
Криков больше не слышно… Что происходит на месте ракетного удара в Днепре
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:18
Київщина
Воронка диаметром 10 метров вместо огорода! Жители Киевской области возмущены очередной атакой РФ
Смотреть больше

Последние видео
0:02:30
Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР

Еще и мародерите? Конечно! Военный РФ жалуется на нехватку еды и мечтает уехать домой
0:09:53
Ситуація на фронті 16 січня — останні новини зі Сходу України
Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас
0:11:23
Дніпро розбір завалів
Криков больше не слышно… Что происходит на месте ракетного удара в Днепре
0:02:43
Залізничне
Ищут сломанные снарядами деревья, чтобы обогреть дом: как супруги пенсионеров выживают под обстрелами РФ в Зализничном
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:18
Київщина
Воронка диаметром 10 метров вместо огорода! Жители Киевской области возмущены очередной атакой РФ
0:02:25
М113
Немецкий помощник с необычным именем! Как М113 спасает ВСУ на фронте, и какие впечатления украинских защитников
0:03:48
Купʼянськ
Линия фронта слишком близко! Сокрушительные обстрелы мирных жителей в Купянске
0:04:06
Медицина
Крепкий тыл украинской медицины: как работают частные госпитали во время войны
0:08:25
Ситуація в енергосистемі: Дмитро Сахарук про відключення світла
Нужно готовиться к тяжелым дням: Сахарук о последствиях новой атаки и экстренных отключениях света
Больше видео
Ситуація на фронті 16 січня — останні новини зі Сходу України
Читать дальше
Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь