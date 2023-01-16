Ще й мародерите? Аякже! Військовий РФ жаліється на брак харчів і мріє поїхати додому

Російські окупанти вже всьому світу дали зрозуміти, що не усвідомлюють себе цінними, освіченими та взагалі тими, що мають бодай якісь права. Це підтверджують і регулярні перехоплення ГУР, з яких ми дізнаємось про останні події з фронту зі сторони окупантів. Цього разу російські військовослужбовці розповіли про масовий голод в окопах, мародерство та мрії повернутися додому.

Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР

Військовослужбовець російської армії вирішив зателефонувати своєму другу, аби поскаржитись на умови, в яких він перебуває. Кожне друге слово там нецензурне, тому в розмові ми замінили лайливі слова тими, які максимально передають зміст.

Співрозмовник: — Їдь звідти. Немає чого там ловити.

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Окупант: — Ну так, я другий місяць тут, але хто його знає. Це не війна, а пекло. Ні забезпечення, нічого немає, як собаки живемо по ямах. Шукаємо їжу в бліндажах, деінде, так ще й воювати доводиться.

Співрозмовник: — Зрозуміло. Ну що, бачив “укропів” уже?

Окупант: — Так, бачив. Вони намагалися зайти в село, в якому ми мародерили, під Сватовим.

Співрозмовник: — Ви ще й мародерите?

Окупант: — Ну, аякже, їсти-то треба щось! Забезпечення не доїжджає періодично. Взагалі нічого! Ми як потрапили сюди, то звідси й не вилазили.

Співрозмовник: — Овва!

Окупант: — Ми два дні тут сиділи в підвалі приватного будинку зруйнованого, їли сиру картоплю. Не потрібні ми тут нікому.

Співрозмовник: — Ти телефоном так багато не розповідай. Хто його знає цих…

Окупант: — Та чого, я вже це розповідав, щоб мене звідси дістати, потрібно через іншу військову частину. Якщо там мене чекають, заберуть у Росію. По-іншому, мені сказали, я звідси зможу поїхати або “200-м” або “300-м”. Але дожити б до цього, бо була тиша два дні, а вони (українські військові — ред.) вирішили в Новий рік наступити трохи.

Окупант: — Нас кидають як кошенят туди-сюди, а нас усе менше і менше. Ми сюди заїжджали було 240 людей розкидано вздовж фронту. Нас залишилось 94. Щодня їдуть 2-3 людини — хто “200-й”, хто “300-й”. Тут квест виживання. А ми тут непотрібні нікому.

Окупант: — З мамою посварився 29-го. Дівчину просив, аби мене повернули в Росію, а мама схопила слухавку, і почала кричати, що я хотів в армії служити, то й маю.

Розмова обірвалась риторичним запитанням, чи помирати російському окупанту тепер у ямі. Певно, що так, адже його долею не переймаються навіть рідна мати й дівчина. Така ж доля чекає й тисячі інших російських загарбників.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ влаштовують окупантам справжнє пекло на фронті.

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