В шаге от катастрофы: как оккупанты обстреливают уникальную ядерную установку в Харькове

Террористические действия России приближают возможную ядерную катастрофу для мира не только из-за оккупации крупнейшей в Европе атомной станции — Запорожской АЭС. Подозрение одному из генералов российской армии готовят в прокуратуре Харьковской области по факту многочисленных обстрелов территории Физико-технического института, где находится экспериментальная ядерная установка Источник нейтронов.

Как в Харькове появилась уникальная ядерная установка

Высокообогащенный уран, хранившийся на площадках Харьковского физико-технического института, Украина перестала передавать России в 2012 году. В обмен на отказ от ядерного статуса мы получили гарантии безопасности и исключение любых форм агрессии от крупнейших ядерных государств мира.

Впрочем, 24 февраля 2022 стало ясно, что эти гарантии не работают. Только на территории Харьковского физико-технического института, где до сих пор расположена ядерная установка, было более ста попаданий.

После того как в 2012 году с территории института вывезли три самолета с ядерным топливом в Россию, США профинансировали в Харькове строительство и запуск ядерной подкритической установки Источник нейтронов. Вложили около $100 млн.

Запуск состоялся за полгода до полномасштабного вторжения. В первые дни большой войны Источник остановили. А россияне распространяли фейки о создании в Харькове грязной бомбы.

Обстрелы Харьковского физико-технического института

Сегодня ученые высшего уровня, физики-ядерщики, которых мало в мире, надели строительные каски и взяли перфораторы в руки, они ремонтируют корпус, где находится экспериментальная ядерная установка.

— В одну стену попало семь ракет. На крышу попало около десяти мин, — говорит генеральный директор ННЦ Харьковский физико-технический институт Николай Шульга.

Когда оккупанты начали бить по территории института, в Харькове запаниковали, ведь здесь есть радиоактивное топливо.

Когда прокуратура возбудила уголовное производство по статье Экоцид, озвучила цифры: в зоне поражения 14 населенных пунктов — 640 тыс. человек.

Пострадать также может Белгородская область РФ, ведь до границы с Россией всего 40 км.

Впрочем, заместитель гендиректора ННЦ Харьковский физико-технический институт Иван Карнаухов говорит, чтобы пробить доступ к активной зоне ядерной установки, нужно взорвать около четырех-пяти тонн взрывчатки.

В первые месяцы полномасштабного вторжения на территорию института заходили вражеские ДРГ, по нему попадали Грады, Пионы, Смерчи, Ураганы. Один даже застрял в здании с ядерной установкой. Удары по установке были целенаправленными.

Начальник отдела обеспечения эксплуатации инженерно-технических средств охраны Андрей Савченко показывает воронку. Он говорит, что работники не могли понять, из-под чего она. Пригласили специалистов, объяснивших, что это воронка от авиабомбы ФАБ-500.

Почему важна работа в Харьковском физико-техническом институте

От того, над чем работают в этом институте, зависит атомная энергетика страны. Ученые говорят, что через несколько лет все атомные станции Украины должны остановиться, потому что оборудование безопасности и управления на них российское. Срок обслуживания истекает, а превышать его опасно. За это время ученые должны разработать свое, поэтому просят у мира помощи.

Россияне продолжают держать мир на пороховой ядерной бочке. Несколько дней назад Запорожская АЭС была полностью обесточена. Детальнее читай по ссылке.

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