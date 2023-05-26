Украина

В шаге от катастрофы: как оккупанты обстреливают уникальную ядерную установку в Харькове

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 26 мая 2023, 21:00
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