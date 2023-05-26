За крок до катастрофи: як окупанти обстрілюють унікальну ядерну установку у Харкові

Терористичні дії Росії наближають можливу ядерну катастрофу для світу не лише через окупацію найбільшої в Європі атомної станції — Запорізької АЕС. Підозру одному з генералів російської армії готують у прокуратурі Харківщини за фактом численних обстрілів території Фізико-технічного інституту, де розташована експериментальна ядерна установка Джерело нейтронів.

Як у Харкові з’явилася унікальна ядерна установка

Високозбагачений уран, що зберігався на майданчиках Харківського фізико-технічного інституту, Україна закінчила передавати Росії у 2012 році. В обмін на відмову від ядерного статусу ми отримали гарантії безпеки та унеможливлення будь-яких форм агресії від найбільших ядерних держав світу.

Проте 24 лютого 2022 року стало зрозуміло, що ці гарантії не працюють. Лише на території Харківського фізико-технічного інституту, де й досі розташована ядерна установка, було понад сто влучань.

Після того як у 2012 році з території інститути вивезли три літаки з ядерним паливом до Росії, США профінансували у Харкові будівництво та запуск ядерної підкритичної установки Джерело нейтронів. Вклали близько $100 млн.

Запуск відбувся за півроку до повномасштабного вторгнення. У перші дні великої війни Джерело зупинили. А росіяни розповсюджували фейки про створення в Харкові брудної бомби.

Обстріли Харківського фізико-технічного інституту

Сьогодні науковці вищого рівня, фізики-ядерники, яких мало у світі, вдягли будівельні каски та взяли перфоратори до рук, вони ремонтують корпус, де розташована експериментальна ядерна установка.

— В одну стіну влучило сім ракет. На дах потрапило близько десяти мін, — каже генеральний директор ННЦ Харківський фізико-технічний інститут Микола Шульга.

Коли окупанти почали бити по території інституту, в Харкові запанікували, адже тут є радіоактивне паливо.

Коли прокуратура порушила карне провадження за статтею Екоцид, озвучила цифри: у зоні ураження 14 населених пунктів — 640 тис. людей.

Постраждати також може Бєлгородська область РФ, адже до кордону з Росією лише 40 км.

Заступник гендиректора ННЦ Харківський фізико-технічний інститут Іван Карнаухов каже, щоб пробити доступ до активної зони ядерної установки, треба підірвати близько чотирьох-п’яти тонн вибухівки.

У перші місяці повномасштабного вторгнення на територію інституту заходили ворожі ДРГ, по ньому влучали Гради, Піони, Смерчі, Урагани. Один навіть застряг у будівлі з ядерною установкою. Удари по установці були цілеспрямованими.

Начальник відділу забезпечення експлуатації інженерно-технічних засобів охорони Андрій Савченко показує вирву. Він каже, працівники не могли зрозуміти, з-під чого вона. Запросили спеціалістів, які пояснили, що це вирва від авіабомби ФАБ-500.

Чому важлива робота у Харківському фізико-технічному інституті

Від того, над чим працюють у цьому інституті, залежить атомна енергетика країни. Науковці кажуть, що за кілька років усі атомні станції України мають зупинитися, бо безпекове обладнання та керування на них російське. Термін обслуговування закінчується, а перевищувати його небезпечно. За цей час науковці мають розробити своє, тому просять у світу допомоги.

Росіяни продовжують тримати світ на пороховій ядерній бочці. Кілька днів тому Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Детальніше читай за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!