Украина

“Если вы здесь живете, разве я не смогу?”: как иностранные студенты возвращаются в ВУЗы Украины

Анна Боль, журналистка Факти ICTV 26 апреля 2023, 18:30

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“Если вы здесь живете, разве я не смогу?”: как иностранные студенты возвращаются в ВУЗы Украины
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