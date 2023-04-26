“Если вы здесь живете, разве я не смогу?”: как иностранные студенты возвращаются в ВУЗы Украины

К Украине прикипели сердцем не только этнические украинцы, но и иностранцы! Студенты со всего мира, которые учились в украинских ВУЗах до полномасштабного вторжения, уже ждут полноценного обучения в Украине.

Несмотря на войну, все большее число абитуриентов возвращаются к лекциям и практике. Во Львовском национальном медицинском университете заверили, что организовали безопасные условия обучения.

Студент Львовского университета из Индии Мадхур Уткарш признается: не хотел покидать Украину, несмотря на опасность, хотя и не понимал происходящего вокруг.

— Если вы и другие украинцы живете здесь, разве я не смогу? Итак, это первая причина, почему я вернулся, — говорит студент.

А второе — мы уже на пятом курсе, поэтому не можем перевестись в другой университет. Нас не примут, потому что осталась только интернатура, и все.

Еще одна причина — стоимость образования. За год обучения в украинском университете платят $5 тысяч, в то время как в Индии пришлось бы выложить более $12 тысяч.

Руководители украинских ВУЗов заверили: сделали все возможное, чтобы обеспечить качественное образование для всех студентов.

Украинские студенты массово выезжают на обучение за границу. Как нам возвращать отток молодежи и поэтому возникают такие проблемы, мы разбирали в нашем другом материале.

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