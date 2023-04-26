“Якщо ви тут живете, то хіба я не зможу?”: чому іноземні студенти повертаються до ВНЗ України

До України прикипіли серцем не лише етнічні українці, а й іноземці! Студенти з усього світу, які навчалися в українських ВНЗ до повномасштабного вторгнення, вже чекають на повноцінне навчання в Україні.

Попри війну, дедалі більше абітурієнтів повертаються до лекцій і практики. У Львівському національному медичному університеті запевнили, що організували безпечні умови для навчання.

Студент Львівського університету з Індії Мадхур Уткарш зізнається: не хотів покидати Україну попри небезпеку, хоча й не розумів тоді, що відбувається навколо.

— Якщо ви й інші українці живете тут, то хіба я не зможу? Отже, це перша причина, чому я повернувся, — каже студент.

А друге — ми вже на п’ятому курсі, тому не можемо перевестися до іншого університету. Нас не приймуть, бо залишилася тільки інтернатура, й усе.

Іще одна причина — вартість освіти. За рік навчання в українському університеті платять $5 тисяч, тоді як в Індії довелося б викласти понад $12 тисяч.

Керівники українських ВНЗ запевнили: зробили усе можливе, щоб забезпечити якісну освіту для усіх студентів.

Натомість українські студенти масово виїздять на навчання за кордон. Як нам повертати відтік молоді та через що виникають такі проблеми, ми розбирали в нашому іншому матеріалі.

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