Важен разговор не только о контрнаступлении! Интервью Владимира Зеленского для BBC — смотреть онлайн

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский — человек, с которым больше всего хотят провести интервью различные национальные и мировые издания и медиа. Всем хочется узнать планы на контрнаступление и нашу победу.

Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал о подготовке к контрнаступлению и помощи от других стран. А также президент сказал, как могут повлиять на ситуацию выборы в США. Разговор интересный, поэтому мы расскажем, где смотреть интервью Владимира Зеленского для BBC.

Интервью Владимира Зеленского для BBC: основные темы разговора

Кроме острых военных тем, во время интервью обсудили и культурные, в частности Евровидение-2023. Зеленский отметил: сначала его мысли были о том, что песенный конкурс должен состояться в стране, которая имеет с Украиной общие границы, например в Польше или Словакии. Но у людей из Евровидения были другие мнения на этот счет.

Также в интервью он подчеркнул, что ракетный запас России сократился, видно, что санкции оказывают влияние. Не могли обойти в интервью и атаку на Кремль. Что ответил Владимир Зеленский, ты можешь узнать в видео.

Интервью Владимира Зеленского для BBC: смотреть онлайн

А если у тебя нет времени смотреть интервью, мы собрали для тебя главные тезисы из интервью Владимира Зеленского для BBC по ссылке.

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