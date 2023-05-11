Важлива розмова не лише про контрнаступ! Інтерв’ю Володимира Зеленського для BBC — дивитися онлайн

Зараз президент України Володимир Зеленський — людина, з якою чи не найбільше хочуть провести інтерв’ю різні національні та світові видання та медіа. Усім кортить дізнатися плани на контрнаступ та нашу перемогу.

Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC розповів про підготовку до контрнаступу та допомогу від інших країн. А також президент сказав, як можуть вплинути на ситуацію вибори в США. Розмова цікава, тож ми розповімо, де дивитися інтерв’ю Володимира Зеленського для BBC.

Інтерв’ю Володимира Зеленського для BBC: основні теми розмови

Крім гострих військових тем, під час інтерв’ю обговорили і культурні, зокрема Євробачення-2023. Зеленський зазначив: спочатку його думка була про те, що пісенний конкурс мав би відбутися у країні, яка має з Україною спільні кордони, наприклад, у Польщі чи Словаччині. Але в людей з Євробачення були інші думки щодо цього.

Також в інтерв’ю він акцентував, що ракетний запас Росії скоротився, видно, що санкції мають вплив. Не могли обійти в інтерв’ю й атаку на Кремль. Що відповів Володимир Зеленський, ти можеш дізнатися у відео.

Інтерв’ю Володимира Зеленського для BBC: дивитися онлайн

А якщо в тебе немає часу дивитися інтерв’ю, ми зібрали для тебе головні тези з інтерв’ю Володимира Зеленського для BBC за посиланням.

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