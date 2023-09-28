Вместо обычной информатики: будут ли в украинских школах ІТ-курсы

Вместо обычных уроков информатики — ІТ-курсы ля детей! Именно с такой инициативой выступил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В разговорной студии Єдиних новин он рассказал Яне Брензей о цифровизации учебного процесса, ведь государство с каждым годом вводит все больше возможностей для школьников и учителей.

По словам Михаила Федорова, обновили и переделали всю обучающую программу.

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— Это гибкая образовательная траектория, где на отдельном ресурсе авторизуются дети, родители и учителя. В программе можно решать тесты и проходить интерактивное обучение.

Также добавлено немало информации о цифровой безопасности. Можно сказать, мы добавили, а точнее, создали с нуля всю необходимую информацию о цифровой безопасности для детей.

Мы готовили этот предмет весь 2022 год, тестировали его в более чем 50 школах, готовили учителей, — говорит Михаил Федоров.

Он также отметил, что во время тестирования программы они держали связь с детьми и получали фидбек от них и учителей.

По словам Федорова, на платформе будут также размещать информацию для учителей и подсказки, как преподавать предмет детям. Благодаря работе Минцифры, за последние три года украинские учителя и школы получили 132 тыс. ноутбуков и планшетов.

Учителя также должны постоянно учиться новому, чтобы быть с детьми “на одной волне”. Что такое Цифрограм и кто его должен пройти, мы писали в нашем другом материале.

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