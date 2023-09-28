Замість звичайної інформатики: чи будуть в українських школах ІТ-курси

Замість звичайних уроків інформатики — ІТ-курси для дітей! Саме з такою ініціативою виступив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У розмовній студії Єдиних новин він розповів Яні Брензей про цифровізацію навчального процесу, адже держава з кожним роком запроваджує все більше можливостей для школярів та вчителів.

За словами Михайла Федорова, оновили та переробили всю навчальну програму.

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— Це гнучка освітня траєкторія, де на окремому ресурсі авторизуються діти, батьки та вчителі. В програмі можна вирішувати тести та проходити інтерактивне навчання.

Також додано чимало інформації про цифрову безпеку. Можна сказати, ми додали, а точніше — створили з нуля всю необхідну інформацію про цифрову безпеку для дітей.

Ми готували цей предмет весь 2022 рік, тестували його у більше, як 50 школах, готували вчителів, — каже Михайло Федоров.

Також він зазначив, що під час тестування програми вони тримали зв’язок з дітьми та отримували фідбек від них та вчителів.

За словами Федорова, на платформі також будуть розміщувати інформацію для вчителів та підказки, як викладати предмет дітям. Завдяки роботі Мінцифри, протягом останніх трьох років українські вчителі та школи отримали 132 тис. ноутбуків і планшетів.

Учителі також повинні постійно навчатися нового, аби бути з дітьми “на одній хвилі”. Що таке Цифрограм та хто його має пройти, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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