Украина

Британские пушки L-119 уничтожают россиян на “мясных штурмах” — блестящая работа защитников Бахмутского направления

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 18 апреля 2023, 18:00
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