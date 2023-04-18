Британские пушки L-119 уничтожают россиян на “мясных штурмах” — блестящая работа защитников Бахмутского направления

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета.

Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отражают вражеские штурмы на самом горячем направлении востока. Как британские пушки L-119 уничтожают россиян — смотри и читай в нашем материале.

Как британские пушки L-119 уничтожают россиян — репортаж

Видео в Тик-Ток военного Олега просмотрели уже около 1,5 млн человек. Автор ролика говорит, таким образом хотел передать родным привет в канун пасхальных праздников.

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Многие увидели из родных, хотя я так никому особо не говорю, где конкретно я нахожусь. Но уже через Тик-Ток, значит, многие знают, — говорит военнослужащий Олег.

В кадре британская гаубица L-119. На вооружении у украинского войска такие только с конца лета. Когда первую партию передали нам американские партнеры.

— Мы ездили на обучение в Германию, проходили двухнедельные курсы. И вернулись уже сразу с ними сюда, — говорит командир Василий.

Он — командир этого расчета, рассказывает, британская пушка, если сравнивать с советским аналогом, гаубицей Д-30 — и легче, и стреляет дальше, и точнее. Можно делать до шести выстрелов в минуту.

Такие характеристики помогают нашим защитникам эффективно останавливать вражеские штурмы, которых здесь, на Бахмутском направлении, за день может быть несколько десятков.

Сейчас, как мы называем, так условно — это “мясные штурмы”. Посылают группу, например, десять человек, мы берем их и уничтожаем.

Через час-два запускают еще одну. Мы снова уничтожаем. Пытаются штурмовать, — рассказывает Василий.

Как только армейцы получают новые координаты, берутся за работу. Вот и три снаряда в цель!

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Дети дарят военным талисманы

Гаубица L-119 очень точная, по сравнению с советскими. Там на одну цель, чтобы уничтожить, нужно 10-20 снарядов, а этой пушке достаточно пяти. А сейчас три вообще. Это очень хорошая работа, — говорит военный Сергей.

Для ежедневной работы патронов сейчас хватает, впрочем, приходится экономить. Украинские воины научились уничтожать оккупантов не количеством снарядов, а точностью. Бойцы всегда помнят, ради кого каждый день рискуют жизнью. Имеют и специальные талисманы.

У кого-то вышитый зайчик, у кого-то есть бандеровский гусь. Такую игрушку нашим военным передал пятилетний Богдан из Днепропетровской области. За крутой подарок бойцы поблагодарили мальчика лично.

Привет! К нам доехал твой гусь, видишь? Спасибо тебе, Богданчик, нам очень приятно! Теперь твой гусь будет нам оберегом! — говорят с мальчиком по видеосвязи военные.

Такая поддержка очень ценна, признаются бойцы. Но призывают всех украинцев, у которых ныне есть возможность праздновать Пасху не под звуки взрывов — помнить, какой ценой держится мирное небо над их домами.

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