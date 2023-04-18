Британські гармати L-119 нищать росіян на “м’ясних штурмах” — блискуча робота оборонців Бахмутського напрямку

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119 надійшли до нас ще наприкінці літа.

Армійцям довелося проходити за кордоном спеціальне навчання, щоб опанувати техніку. І вже близько півроку за допомогою цих гаубиць воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади відбивають ворожі штурми на найгарячішому напрямку сходу. Як британські гармати L-119 нищать росіян — дивись та читай у нашому матеріалі.

Як британські гармати L-119 нищать росіян — репортаж

Відео у Тік-Ток військового Олега переглянули вже майже 1,5 млн людей. Автор ролика каже, таким чином хотів передати рідним привіт напередодні великодніх свят.

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Багато хто побачив із рідних, хоча я так нікому дуже не кажу, де конкретно я перебуваю. Але вже от через Тік-Ток, виходить, багато хто знає, — каже військовослужбовець Олег.

У кадрі британська гаубиця L-119. На озброєнні в українського війська такі лише з кінця літа. Коли першу партію нам передали американські партнери.

— Ми їздили на навчання в Німеччину, проходили двотижневі курси. І повернулися вже відразу з ними сюди, — каже командир Василь.

Він — командир цього розрахунку, розповідає, британська гармата, якщо порівнювати із радянським аналогом, гаубицею Д-30 — і легша, і стріляє далі, і точніша. Можна робити до шести пострілів за хвилину.

Такі характеристики допомагають нашим захисникам ефективно зупиняти ворожі штурми, яких тут, на Бахмутському напрямку, за день може бути кілька десятків.

Зараз, як ми називаємо, так умовно — це “м’ясні штурми”. Посилають групу, наприклад десять людей, ми беремо їх і знищуємо.

За годинку-дві запускають ще одну. Ми знов знищуємо. Пробують штурмувати, — розповідає Василь.

Щойно армійці отримують нові координати — беруться до роботи. От і три снаряди в ціль!

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Діти дарують військовим талісмани

Гаубиця L-119 є дуже влучною, порівняно з радянськими. Там на одну ціль, щоб знищити, потрібно 10-20 снарядів, а цій гарматі достатньо п’яти. А зараз три взагалі. Це дуже гарна робота, — каже військовий Сергій.

Для щоденної роботи набоїв зараз вистачає, втім, економити таки доводиться. Українські воїни навчилися нищити окупантів не кількістю снарядів, а влучністю. Бійці завжди пам’ятають, заради кого щодня ризикують життям. Мають і спеціальні талісмани.

У когось вишитий зайчик, хтось має бандерівського гусака. Таку іграшку нашим військовим передав п’ятирічний Богдан з Дніпропетровщини. За крутий подарунок бійці подякували малюку особисто.

Привіт! До нас доїхав твій гусак, бачиш? Дякую тобі, Богданчику, нам дуже приємно! Тепер твій гусак буде нам оберегом! — говорять з хлопчиком відеозв’язком військові.

Така підтримка дуже цінна, зізнаються бійці. Та закликають усіх українців, які нині мають змогу святкувати Великдень не під звуки вибухів — пам’ятати, якою ціною тримається мирне небо над їхніми домівками.

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