Україна

Британські гармати L-119 нищать росіян на “м’ясних штурмах” — блискуча робота оборонців Бахмутського напрямку

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 18 Квітня 2023, 18:00
Як британські гармати L-119 нищать росіян — репортаж

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