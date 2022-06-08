Как будто это было в другой жизни! Зеленский о годовщине Евро-2012 и о том, во что оккупант превратил Донецк

Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам, в котором наспомнил, что именно в этот день 10 лет назад начался масштабный футбольный чемпионат Евро-2012, который проводили совместно Польша и Украина.

– Ровно 10 лет назад в этот день начался Евро-2012, объединивший всех украинцев, поляков и абсолютное большинство европейцев. Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония – у нас в столице, в Киеве, – отметил глава государства.

Он напомнил, что футбольные матчи проводились в разных городах двух стран, в том числе в Донецке, на Донбасс-Арене.

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Всего 10 лет прошло, а такое впечатление, что это было в другой жизни, – признается Зеленский.

Президент также сообщил, что именно сегодня, 8 июня, оккупанты выпустили абсолютно безумную новость о том, что они якобы планируют объединить футбольные клубы из всех оккупированных территорий – Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже из части территории Грузии – в один псевдочемпионат.

Просто издевательство оккупантов над людьми, которые все прекрасно помнят, – прокомментировал президент.

Он отметил: 10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом, а затем пришла Россия и принесла именно такой неадекватный уровень идей.

Сейчас Донецк — это город-призрак, который потерял большую часть людей, тысячи жизней, абсолютно все перспективы.

Только возвращение Украины, которое обязательно случится, только наш флаг и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов нормальную жизнь снова.

— Жизнь, которая там была. Мирная, безопасная, открытая для всего мира. И, конечно же, новые матчи команд мирового уровня на Донбасс Арене, подчеркнул Зеленский.

Полное обращение Зеленского к украинцам 8 июня смотри в видео:

Напомним, сейчас не только украинские военные борются за победу. Мировые звезды и спортсмены на разных площадках громко напоминают о войне и о том, что украинцы — непобедимая нация.

Так, футбольная сборная подарила всем нам надежду на участие Украины в Чемпионате мира-2022, победив Шотландию со счетом 3:1. Но впоследствии нашим ребятам не хватило совсем немного и они уступили сопернику в матче Украина-Уэльс, но они уже показали миру, что настроены решительно. Об успехах и самоотдаче наших футболистов читай по ссылке сверху.