Украина

Как будто это было в другой жизни! Зеленский о годовщине Евро-2012 и о том, во что оккупант превратил Донецк

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 08 июня 2022, 22:35
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