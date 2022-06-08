Ніби це було в іншому житті! Зеленський про річницю Євро-2012 і те, на що окупант перетворив Донецьк

Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців, в якому пригадав, що саме в цей день 10 років тому розпочався масштабний футбольний чемпіонат Євро-2012, який проводили спільно Польща та Україна.

– Рівно 10 років тому в цей день почався Євро-2012, який об’єднав усіх українців, поляків та абсолютну більшість європейців. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – у нас в столиці, в Києві, – зазначив глава держави.

Він нагадав, що футбольні матчі проводилися в різних містах двох країн, зокрема і в Донецьку, на Донбас-Арені.

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Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі, – зізнається Зеленський.

Президент також повідомив, що саме сьогодні, 8 червня, окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об’єднати футбольні клуби з усіх окупованих територій – Донецька, Луганська, Херсону, Мелітополя, Криму, навіть з частини території Грузії — в один псевдочемпіонат.

Просто знущання окупантів над людьми, які все прекрасно пам’ятають, – прокоментував ініціативу президент.

Він зауважив: 10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом, а потім прийшла Росія та принесла саме такого неадекватного рівня ідеї.

Нині Донецьк — це місто-привид, яке втратило більшість людей, тисячі життів, абсолютно всі перспективи.

Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя знову.

Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на Донбас-Арені, наголосив Зеленський.

Повне звернення Зеленського до українців 8 червня дивись у відео:

Нагадаємо, нині не тільки українські військові здобувають для нас перемогу. Світові зірки та спортсмени на різних майданчиках гучно нагадують про війну і про те, що українці — непереборна нація.

Так, футбольна збірна подарувала всім нам надію на участь України у Чемпіонаті світу-2022, здолавши Шотландію з рахунком 3:1. Але згодом нашим хлопцям забракло зовсім трошки й вони поступилися на матчі Україна-Уельс, та вони вже показали світу, що налаштовані рішучо. Про успіхи та самовіддачу наших футболістів читай за посиланнями згори.