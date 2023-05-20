Как горы лечат военных от тяжелых воспоминаний. Терапия для вернувшихся с фронта с травмами

Они преодолели 15,5 км, чтобы наконец побыть наедине с мыслями после самого ада. Для ветеранов войны терапевты организовали так называемую горотерапию, где военные учились техник осознания, а именно как найти стабильность и избавиться от назойливых мыслей о войне.

Участники похода — ветераны войны, получившие на службе ранения и демобилизованные. Среди них 23-летний Владислав. После 24 февраля пошел добровольцем в армию.

Подразделение Влада активно участвовало в боях на Востоке Украины. Там он и получил ранение. Говорит, горотерапия — именно то, что нужно, чтобы разгрузить мозг и освободиться от тяжелых воспоминаний.

Здесь можно прогуляться с собратьями, увидеть природу, уровень тревожности снять с повседневной жизни.

Сейчас такие реалии, что как-никак ты стресс накапливаешь, тем более после боевых действий, — рассказывает военнослужащий ВСУ Владислав Коренюк.

Маршрут путешествия формировали в зависимости от физических возможностей участников. На этот раз путь пролегал через Росохоцкие горные долины. Идею горотерапии организаторы вынашивали с 2021 года, но полномасштабная война, говорят, внесла коррективы. Так что реализовать свой план смогли только весной этого года.

Горотерапия, уверены, необходима всем: и тем, кто работает с травмой войны, и тем, кто получил такую травму. Уже в эти выходные в горное путешествие отправятся родные военнослужащих, а впоследствии и медики военного госпиталя.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как высвобождать свои эмоции без чрезмерного употребления нецензурных слов.

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