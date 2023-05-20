Україна

Як гори лікують військових від важких спогадів. Терапія для тих, хто повернувся з фронту із травмами

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 20 Травня 2023, 20:00

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