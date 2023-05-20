Як гори лікують військових від важких спогадів. Терапія для тих, хто повернувся з фронту із травмами

Вони подолали 15,5 км, щоб нарешті побути наодинці з думками після справжнісінького пекла. Для ветеранів війни терапевти організували так звану горотерапію, де військові вчилися технік усвідомлення, а саме як віднайти стабільність і позбутись настирливих думок про війну.

Учасники походу — ветерани війни, які на службі отримали поранення і були демобілізовані. Серед них 23-річний Владислав. Після 24 лютого він пішов добровольцем у військо.

Підрозділ Влада брав активну участь у боях на Сході України. Там він і отримав поранення. Каже, горотерапія — це саме те, що потрібно, щоб розвантажити мозок і звільнитись від важких спогадів.

Тут можна прогулятися з побратимами, побачити природу, рівень тривожності зняти з повсякденного життя. Зараз такі реалії, що як-не-як ти стрес накопичуєш, тим більше після бойових дій, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Владислав Коренюк.

Маршрут подорожі формували залежно від фізичних можливостей учасників. Цього разу шлях пролягав крізь Росохацькі полонини. Ідею горотерапії організатори виношували ще з 2021 року, але повномасштабна війна, кажуть, внесла корективи. Тож реалізувати свій план змогли лише навесні цього року.

Горотерапія, впевнені, необхідна усім: і тим, хто працює з травмою війни, і тим, хто отримав таку травму. Вже цими вихідними у гірську мандрівку вирушать рідні військовослужбовців, а згодом і медики військового шпиталю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вивільняти свої емоції без надмірного вживання нецензурних слів.

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