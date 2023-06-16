Больше недели люди выживают! Покров в Днепропетровской области без водоснабжения

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уже неделю лишен централизованного водоснабжения город Покров — это Никопольский район Днепропетровской области.

Насосы перестали качать воду из хранилища уже на следующий день, потому что уровень воды в нем упал ниже критической отметки. Как Покров выживает без воды — читай в нашем материале.

Как Покров выживает без воды — последствия подрыва Каховской ГЭС

В Покрове с прошлой недели городские власти организовали около двух десятков пунктов подвоза воды. Это именно техническая вода. Местные жители приходят сюда по несколько раз в день, сколько набирают — никто не считает.

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Лилия вместе с 16-летней дочерью Татьяной завершают свой очередной рейс. Ходят за водой по три раза в день. Из-за отсутствия централизованного водоснабжения теперь в квартире все по-другому. Организовали душ, стиральную машинку.

Виктория недавно родила третьего ребенка, она тоже запасается водой. Самой молодой дочери всего две недели. Потребности в воде у семьи очень большие. Тяжелее всего приходится носить воду пожилым людям.

Чтобы обеспечивать людей, точки работают с шести утра до девяти вечера. На помощь отправили несколько машин из Кривого Рога. В Покрове также каждый день можно получить 3 литра питьевой воды в бутылках.

Ею горожан обеспечивают областные власти и благотворительные фонды. В городе есть восемь точек выдачи, еще две мобильные, они развозят воду в села. Уже удалось помочь двум тысячам человек.

Централизованное водоснабжение из Каховского водохранилища в Покрове прекратилось еще утром 7 июня, на следующий день после подрыва Каховской ГЭС россиянами. Без воды осталось 51 тысяча человек.

Местные власти просят людей не паниковать и набраться терпения. Количество точек подвоза воды ежедневно обещают увеличивать, кроме того рассматривают возможность бурения скважин.

Раньше мы рассказывали, как спасались жители Кривого Рога во время атаки.

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