Украина

Больше недели люди выживают! Покров в Днепропетровской области без водоснабжения

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 16 июня 2023, 08:00

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