Україна

Понад тиждень люди виживають! Покров на Дніпропетровщині без водопостачання

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 16 Червня 2023, 08:00

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