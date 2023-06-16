Понад тиждень люди виживають! Покров на Дніпропетровщині без водопостачання

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС уже тиждень позбавлене централізованого водопостачання місто Покров — це Нікопольський район Дніпропетровщини.

Помпи перестали качати воду зі сховища уже наступного дня, бо рівень у ньому впав нижче критичної позначки. Як Покров виживає без води — читай у нашому матеріалі.

Як Покров виживає без води — наслідки підриву Каховської ГЕС

У Покрові від минулого тижня міська влада організувала зо два десятки пунктів підвозу води. Це саме технічна вода. Місцеві жителі приходять сюди по декілька разів на день, скільки набирають — ніхто не рахує.

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Пані Лілія разом із 16-річною донькою Тетяною завершують свій черговий рейс. Ходять по воду тричі на день. Через відсутність централізованого водопостачання тепер у квартирі все по-іншому. Організували душ, пральну машинку.

Вікторія нещодавно народила третю дитину, вона також запасається водою. Наймолодшій донечці лише два тижні. Потреби у воді в родини дуже великі. Найтяжче доводиться носити воду літнім людям.

Щоб забезпечувати людей, точки працюють з шостої ранку до дев’ятої вечора. На підмогу відправили кілька машин з Кривого Рогу. У Покрові також щодня можна отримати 3 літри питної води у пляшках.

Нею містян забезпечує обласна влада та благодійні фонди. У місті є вісім точок видачі, ще дві — мобільні, вони розвозять воду в села громади. Вже вдалося допомогти двом тисячам людей.

Централізоване водопостачання із Каховського водосховища у Покрові припинилося ще зранку 7 червня, на наступний день після підриву Каховської ГЕС росіянами. Без води лишилася 51 тисяча людей.

Місцева влада просить людей не панікувати та набратися терпіння. Кількість точок підвозу води щодня обіцяють збільшувати, крім того, розглядають можливість буріння свердловин.

Раніше ми розповідали, як рятувалися мешканці Кривого Рогу під час атаки.

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