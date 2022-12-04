Украина

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Ирина Цымбал 04 декабря 2022, 08:30

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Рожают в бомбоубежищах! Как Черкасский перинатальный центр подготовился к экстремальным условиям
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