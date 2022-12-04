Рожают в бомбоубежищах! Как Черкасский перинатальный центр подготовился к экстремальным условиям

Жизнь побеждает смерть. Несокрушимые украинки в первые месяцы войны рожали даже в укрытиях.

Война продолжается, роддома, перинатальные центры, где могут, продолжают работать, помогают малышам появляться на свет.

Вот и в перинатальном центре Черкасс для будущих мам создали максимально комфортные условия: обустроили современное укрытие с запасом воды, еды на неделю, генератором и даже палатами и роддомом.

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Одной заправки дизельного генератора на полную мощность хватает на восемь часов. Но у нас есть договор с заправками, где мы можем брать горючее и пополнять. Потому дизельный генератор может работать круглосуточно. Бомбоубежище оборудовано очень хорошо, — рассказывает руководитель медучреждения Виталий Шило.

С самими будущими мамами и папами работает психолог. Здесь принимают переселенок изо всех израненных регионов. Как работает Черкасский перинатальный центр — смотри на Вікнах.

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