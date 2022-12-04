Народжують у бомбосховищах! Як Черкаський перинатальний центр підготувався до екстремальних умов

Життя перемагає смерть. Незламні українки в перші місяці війни народжували навіть в укриттях.

Війна триває, пологові будинки, перинатальні центри де можуть, продовжують працювати, допомагають малюкам з’являтися на світ.

Як от у перинатальному центрі Черкас для майбутніх мам створили максимально комфортні умови: облаштували сучасне укриття із запасом води, їжі на тиждень, генератором і навіть палатами та пологовою залою.

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Однієї заправки дизельного генератора на повну потужність вистачає на вісім годин. Але у нас є договір із заправками, де ми можемо брати пальне і поповнювати. Тому дизельний генератор може працювати цілодобово. Бомбосховище обладнане дуже добре, — розповідає керівник медзакладу Віталій Шило.

Із самими майбутніми мамами і татами працює психолог. Тут приймають переселенок з усіх зранених регіонів. Як працює Черкаський перинатальний центр — дивись на Вікнах.

Радимо подивитися, як зараз у такі скрутні часи зі світлом живуть лікарні без електрики, та що вони роблять, аби приймати хворих.

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