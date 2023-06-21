За день — десятки целей! Как ПВО на Донецком направлении воюет за небо

Несмотря на неслаженность работы и дефицит знаний, россияне все же преобладают в количестве личного состава и техники. К тому же — имеют силы в небе.

Над Донецкой областью оккупанты поднимают разведывательные беспилотники и ударные дроны. Первые обнаруживают цель, а вторые пытаются её уничтожить. В приоритете: наши танки, самоходные пушки и зенитные комплексы.

И если кажется, что сбить враждебную цель достаточно просто, то по сути это не так. Россияне также учатся, поэтому свои БПЛА не держат над целью, а кружат вокруг неё.

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Наши же защитники сбивают вражеские дроны из зенитного оружия. Говорят: за день таких целей может быть больше десятка.

Потому что ПВО прикрывает нашу артиллерию, а та — пехоту, которая метр за метром выгрызает родную землю. На каких направлениях враг хочет прорвать оборону, мы писали раньше.

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