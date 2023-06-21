Украина

За день — десятки целей! Как ПВО на Донецком направлении воюет за небо

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 21 июня 2023, 21:00

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