Україна

За день — десятки цілей! Як ППО на Донецькому напрямку воює за небо

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 21 Червня 2023, 21:00

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