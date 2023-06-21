За день — десятки цілей! Як ППО на Донецькому напрямку воює за небо

Попри незлагодженість роботи та дефіцит знань, росіяни все ж переважають нас у кількості особового складу та техніки. До того ж — мають силу в небі.

Над Донеччиною окупанти підіймають розвідувальні безпілотники та ударні дрони. Перші виявляють ціль, а другі — намагаються її знищити. У пріоритеті: наші танки, самохідні гармати та зенітні комплекси.

І якщо здається, що збити ворожу ціль досить просто, то насправді це не так. Росіяни також вчаться, тож свої БпЛА не тримають над ціллю, а кружляють довкола неї.

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Наші ж захисники збивають ворожі дрони із зенітної зброї. Кажуть: за день таких цілей може бути більше десятка.

Бо ППО прикриває нашу артилерію, а та — піхоту, яка метр за метром вигризає рідну землю. На яких напрямках ворог хоче прорвати оборону, ми писали раніше.

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