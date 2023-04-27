Как россияне подцепили сибирскую язву на оккупированном Запорожье — одна история из Мелитополя

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, как оккупанты готовятся к эвакуации из Мелитополя и других городов, об усиленной фильтрации и как россияне подцепили сибирскую язву. О ситуации во временно оккупированных городах — читай в материале.

Как россияне подцепили сибирскую язву

В эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал Яне Брензей, как россияне раскопали скотомогильник, в результате чего заразились сибирской язвой.

Сибирская язва встретила российских оккупантов во время рытья фортификационных сооружений (окопов). Они вырыли скотомогильник на территории временно оккупированной Запорожской области. Все подразделение посадили на карантин, поэтому некоторое время они не могут воевать против ВСУ.

Я рад, что уже и таким путем началась ликвидация врагов на временно оккупированной территории Запорожской области, — говорит Иван Федоров.

Но это не единственный путь, потому что 24 апреля в Токмаке было ликвидировано по меньшей мере два склада с боеприпасами. Поэтому не только сибирская язва выжигает оккупантов с украинской земли.

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Как оккупанты готовятся к эвакуации из Мелитополя и других городов

Главный гауляйтер Балицкий не выходит с экранов пропагандистского телевидения, на котором постоянно просит о помощи, рассказывает, что ВСУ захватывают части серых зон. У него началась истерия.

Мы видим, что сегодня российские оккупанты еще не бегут из Мелитополя, но уже готовятся к эвакуации, — говорит городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В населенных пунктах временно оккупированных территорий появляются автобусы. Их завозят в Энергодар, Токмак, Каменку-Днепровскую, Молочанск. Военные автомобили с громкоговорителями призывают эвакуироваться.

Прежде всего, на эвакуацию берут людей с российскими паспортами, коллаборантов и оккупантов. Россияне планируют насильственно вывозить украинских детей. Они объясняют это тем, что везут на каникулы в Крым или Краснодар.

Людям, желающим уехать из Мелитополя, помогают международные партнеры. За последние несколько недель из Мелитополя в другие регионы Украины выехали более 2500 человек.

Россияне ужесточили фильтрацию в городах. Людей снова допрашивают, проверяют татуировки. Украинские власти призывают эвакуироваться.

Российские оккупанты начали прощаться с женами, ведь ВСУ тщательно подготовились к контрнаступлению. Раньше мы рассказывали, о чем говорят оккупанты в перехватах ГУР.

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