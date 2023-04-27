Як росіяни підчепили сибірку на окупованому Запоріжжі — одна історія з Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст, про посилену фільтрацію, та як росіяни підчепили сибірку. Про ситуацію в тимчасово окупованих містах — читай у матеріалі.

Як росіяни підчепили сибірську язву

В ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів Яні Брензей, як росіяни розкопали скотомогильник, внаслідок чого заразилися сибірською язвою, або сибіркою.

Сибірська язва зустріла російських окупантів під час риття фортифікаційних споруд (окопів). Вони викопали скотомогильник на території тимчасово окупованої Запорізької області. Весь підрозділ посадили на карантин, тому вони деякий час не можуть воювати проти ЗСУ.

Я радий, що вже і таким шляхом розпочалася ліквідація ворогів на тимчасово окупованій території Запорізької області, — каже Іван Федоров.

Але це не єдиний шлях, бо 24 квітня в Токмаку було ліквідовано щонайменше два склади з боєприпасами. Тому не лише сибірка випалює окупантів з української землі.

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Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст

Головний гауляйтер Балицький не виходить з екранів пропагандистського телебачення, на якому постійно просить про допомогу; розповідає, що ЗСУ захоплюють частини сірих зон. У нього почалася істерія.

Ми бачимо, що сьогодні російські окупанти ще не біжать з Мелітополя, але вже готуються до евакуації, — каже міський голова Мелітополя Іван Федоров.

У населених пунктах тимчасово окупованих територій починають з’являтися автобуси. Їх завозять в Енергодар, Токмак, Кам’янку-Дніпровську, Молочанськ. Військові автівки з гучномовцями закликають евакуюватися.

Передусім на евакуацію беруть людей з російськими паспортами, колаборантів та окупантів. Росіяни планують насильницьки вивозити українських дітей. Вони це пояснюють тим, що везуть на канікули в Крим чи Краснодар.

Людям, які хочуть виїхати з Мелітополя, допомагають міжнародні партнери. За останні декілька тижнів з Мелітополя в інші регіони України виїхали понад 2500 людей.

Росіяни посилили фільтрацію в містах. Людей знову допитують, перевіряють татуювання. Українська влада закликає евакуюватися.

Російські окупанти почали прощатися з дружинами, адже ЗСУ ретельно підготувалися до контрнаступу. Раніше ми розповідали, про що кажуть окупанти в перехопленнях ГУР.

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