Побывали в аду и теперь проходят лечение — как в Днепре спасают жизни наших защитников

Минно-взрывные, осколочные и пулевые ранения — в больницы Днепра ежедневно доставляют тяжелых защитников едва ли не со всех участков фронта.

Специалисты, которые еще не сталкивались с военной медициной, переучились в кратчайшие сроки и спасают наших воинов. Больницы города стали одним из этапов эвакуации и оказания квалифицированной помощи раненым.

Военный с позывным Калина с начала полномасштабного вторжения решил покинуть любимую пасеку и встать на защиту Украины. Он показал видео, на котором российские военные уничтожают украинские города.

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До получения ранения мужчина вместе с собратьями держал оборону в Соледаре. Также участвовал в боях на Донецком направлении, вблизи Бахмута. Россияне проводили разведку дронами и нанесли удары по позициям украинских военных.

Прилетели мины. Мы пять разминировали, а ночью была шестая… Мы зацепили нить, и ранило нас троих, — рассказывает Калина.

Сейчас на Донецком направлении продолжаются самые жестокие бои. Враг превосходит численностью и в оружии, но у украинских военных сильная мотивация защитить родную землю, а также отменная дисциплина.

По словам Калины, поведение российских военных удивляет даже опытных бойцов.

— Они ходят без касок и бронежилетов, ничего не боятся! — говорит военный.

Медики днепровской больницы смогли переквалифицировать отделение из обычного в военное. Хирургическое отделение заполнено. Врачи проводят в операционных по меньшей мере по восемь часов. Иногда одновременно работают четыре бригады: травматологи, офтальмологи, хирурги и сосудистые хирурги.

Но даже тяжелые ранения не могут сломить дух военных, они хотят вернуться к собратьям на поле боя.

Раньше мы рассказывали о тяжелых боях за Бахмут и какая ситуация на этом направлении.

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