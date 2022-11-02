Побували у пеклі й тепер лікуються — як у Дніпрі рятують життя наших захисників

Мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення — до лікарень Дніпра щоденно доправляють найтяжчих захисників чи не з усіх ділянок фронту.

Фахівці, які ще не стикалися з військовою медициною, перенавчилися в найкоротші терміни й нині рятують наших вояків. Лікарні міста стали одним з етапів евакуації та надання кваліфікованої допомоги пораненим.

Військовий на псевдо Калина від початку повномасштабного вторгнення вирішив покинути улюблену пасіку та стати на захист України. Він показав відео, як російські військові знищують українські міста.

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До свого поранення чоловік разом із побратимами тримав оборону в Соледарі. Також брав участь у боях на Донецькому напрямку, поблизу Бахмута. Росіяни проводили розвідку дронами та завдали ударів по позиціях українських військових.

Прилетіли міни. Ми п’ять розмінували, а вночі була шоста… Ми зачепили нитку й поранило нас трьох, — розповідає Калина.

Зараз на Донецькому напрямку тривають найзапекліші бої. Ворог переважає чисельно та зброєю, але в українських військових є мотивація захистити рідну землю, дисципліна та справжнє братерство.

За словами Калини, поведінка російських військових дивує навіть досвідчених бійців.

— Вони ходять без касок та бронежилетів, нічого не бояться, — каже військовий.

Медики дніпровської лікарні змогли перекваліфікувати відділення зі звичайного на військове. Хірургічне відділення заповнене. Лікарі проводять в операційних щонайменше по вісім годин. Інколи водночас працює навіть чотири бригади: травматологи, офтальмологи, хірурги та судинні хірурги.

Та навіть тяжкі поранення не можуть зламати дух військових, вони хочуть повернутися до побратимів на поле бою.

Раніше ми розповідали про тяжкі бої за Бахмут та яка ситуація на цьому напрямку.

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