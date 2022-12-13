Замерзают в модульных домах: как выживают вынужденные переселенцы в Запорожье

Сначала россияне лишили их жилья, а теперь вовсю пытаются заморозить во временном приюте. Жители модульного городка, функционирующего на окраине Запорожья с 2015-го, со страхом ждут вероятных длительных отключений электричества, потому что это единственный источник энергии.

И пока большинство горожан иногда веерно сидит без света, они в тот момент страдают еще и без отопления. Как выживают вынужденные переселенцы в модульных домах, где свет — это все, смотри в материале.

Как выживают вынужденные переселенцы в модульных домах

В качестве дома все эти годы для Людмилы является домик в модульном городке на окраине Запорожья. Ее младший сын Егор, которому сейчас 10, вырос здесь. Уцелело ли их жилье в Донецке, они даже не догадываются.

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Никаких контактов я не знаю. Сейчас в Донецке идут сильные обстрелы. Но осталось ли там что-то живое — не знаю, — говорит вынужденная переселенка из Донецка Людмила.

Но сейчас, признается женщина, здесь труднее всего. Потому что все работает на электричестве, а когда его выключают — беда.

Здесь все на электричестве, отопление. Приготовить еду еще на мангале можно, но отапливать невозможно. Если есть мороз, как бы ты ни натопил, то полтора часа — и температура воздуха сильно падает.

Ее соседка Татьяна говорит, что при возможных длительных отключениях электричества не представляет, что делать.

Выключали на сутки, отапливали мангалом, собирали ветки и варили еду. Детей кормили, — рассказывает переселенка из Гуляйполя Татьяна.

Комендант городка, рассчитанного на полтысячи человек, Анжела говорит, что сейчас здесь проживает 300 переселенцев. И нынешние стабилизационные или аварийные отключения света стали настоящим испытанием.

Энергетики утверждают: модульные городки не являются объектами критической инфраструктуры и подлежат стабилизационным отключениям. После нескольких таких муж Людмилы купил генератор.

Единственная надежда, говорят люди, это Пункты несокрушимости, которых в городе более 30. А еще здесь надеются на меткость ПВО и устойчивость энергосистемы. Потому что большинству просто некуда идти.

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