Единственное, что у нас есть — это руки и глаза: как женщина из Прикарпатья спасает людей с нарушением зрения и строит реабилитационный центр

С начала полномасштабной войны жительница села Грабовец, что на Прикарпатье, Стефания Капущак приютила у себя дома 70 переселенцев, которые имеют нарушение зрения. Всех из зоны боевых действий эвакуировали волонтеры.

Я не одна. Я катализатор. Нас много людей, желающих этим людям добра. Единственное, что у нас есть — это место, руки и глаза.

В 2008 году женщина стала волонтером Миссии Служения незрячим. Теперь сама заботится о своих подопечных и с помощью неравнодушных на собственном дворе строит реабилитационный центр. Ибо большинству ее жителей возвращаться некуда.

Стефания вспоминает, что тяжелее всего было тем, кто приехал из Чернигова. Эти люди первые попали под обстрелы.

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Они приехали с таким пакетиком. И в том пакетике был сверток с маргарином и несколько сухарей.

Женщина сама пережила личную трагедию. В Мариуполе россияне убили всю семью ее друзей. Потому что людей с нарушениями зрения некому были вывезти.

У человека с проблемами зрения нет возможности уехать. Его либо возьмут, либо он останется там навсегда. Наши друзья остались там навсегда. И они погибли.

Потому Стефания пытается помочь тем, кому может. Из всех людей, которых она приютила за период полномасштабной войны, только восемь остались жить у женщины, а остальные уехали за границу.

Сейчас переселенцы живут в двух домах Стефании. Женщина с дочерью им всячески помогают, ухаживают и готовят еду.

Из-за полномасштабной войны многие украинцы потеряли все, но сохранили в себе самое главное — человечность. Читай, как переселенка создала убежище для ВПЛ.

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