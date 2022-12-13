Замерзають у модульних будинках: як виживають вимушені переселенці в Запоріжжі

Спочатку росіяни позбавили їх житла, а нині щосили намагаються заморозити в тимчасовому притулку. Мешканці модульного містечка, що функціонує на околиці Запоріжжя з 2015-го, з острахом чекають на ймовірні тривалі вимкнення електрики, бо там це єдине джерело енергії.

І поки більшість містян час від часу віялово сидить без світла, вони в той момент потерпають ще й без опалення. Як виживають вимушені переселенці у модульних будинках, де світло — це все, дивись у матеріалі.

Як виживають вимушені переселенці у модульних будинках

За домівку всі ці роки для Людмили є будиночок у модульному містечку на околиці Запоріжжя. Її молодший син Єгор, якому нині 10, виріс тут. Чи вціліло їхнє житло в Донецьку, не мають і гадки.

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Жодних контактів я не знаю. Зараз сильні обстріли йдуть у Донецьку. Але чи є там щось живе — не знаю, — каже вимушена переселенка з Донецька Людмила.

Та нині, зізнається жінка, тут найскрутніше. Бо геть усе працює на електриці, а коли її вимикають — халепа.

Тут все на електриці, опалення. Приготувати їжу ще на мангалі можна, але опалювати неможливо. Якщо є мороз, хоч як ти не натопиш, то півтори години — і температура повітря сильно падає.

Її сусідка пані Тетяна каже, що за ймовірних тривалих відключень електрики не уявляє, що робити.

Вимикали на добу, опалювали мангалом, збирали гілки і варили їсти. Дітей годували, — розповідає переселенка з Гуляйпільщини Тетяна.

Комендантка містечка, розрахованого на півтисячі людей, пані Анжела каже, що нині тут мешкає 300 переселенців. І нинішні стабілізаційні чи аварійні вимкнення світла є справжнім випробуванням.

Енергетики твердять: модульні містечка не є об’єктами критичної інфраструктури, тож підлягають стабілізаційним вимкненням. Після кількох таких чоловік Людмили купив генератор.

Єдина надія, кажуть люди, то Пункти незламності, яких у місті понад 30. А ще тут сподіваються на влучність ППО та стійкість енергосистеми. Бо більшості просто нікуди йти.

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