В Запорожье начали подготовку к возможному теракту на ЗАЭС — что нужно знать

В Запорожье начали готовиться к возможному теракту россиян на ЗАЭС. В городе развернули пункты, где будут тренироваться спасатели и другие службы. Как Запорожье готовится к возможному теракту на ЗАЭС, читай подробно в нашем материале.
Утром, 29 июня, спасатели и другие службы в Запорожье начали подвозить технику, можно увидеть палатки скорой помощи и Красного Креста. До официального начала тренировок, как действовать в случае теракта россиян на ЗАЭС, волонтеры рассказали:
Будут обрабатывать автобусы, оказывать первую неотложную помощь, — говорит волонтер Красного Креста Сергей Тонких.
Будут обрабатывать автобусы, оказывать первую неотложную помощь, — говорит волонтер Красного Креста Сергей Тонких.
Официально тренировки начались в 11 часов, продлятся весь день. Спасатели, медики и другие службы будут отрабатывать весь алгоритм действий — как будет проходить эвакуация, обеззараживание, оказание помощи, сбор данных.
Утром в официальных Telegram-каналах Запорожской ОВА начали поступать сообщения для населения, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
Пока ситуация на ЗАЭС контролируемая, радиационный фон в норме.
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