У Запоріжжі розпочали навчання щодо можливого теракту на ЗАЕС — що слід знати

У Запоріжжі розпочали готуватися до можливого теракту росіян на ЗАЕС. У місті розгорнули пункти, де будуть тренуватися рятувальники та інші служби. Як Запоріжжя готується до можливого теракту на ЗАЕС — читай детально в нашому матеріалі.

Як Запоріжжя готується до можливого теракту на ЗАЕС — навчання для людей

Зранку, 29 червня, рятувальники та інші служби в Запоріжжі почали підвозити техніку, можна побачити намети швидкої допомоги та Червоного Хреста. До офіційного початку тренувань, як діяти у випадку теракту росіян на ЗАЕС, волонтери розповіли таке:

Будуть обробляти автобуси, надавати першу невідкладну допомогу, — каже волонтер Червоного Хреста Сергій Тонких.

Офіційно тренування розпочалися об 11 годині, триватимуть весь день. Рятувальники, медики та інші служби будуть відпрацьовувати весь алгоритм дій — як проходитиме евакуація, знезараження, надання допомоги, збір даних.

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Зранку в офіційних Telegram-каналах Запорізької ОВА почали надходити повідомлення для населення, як діяти в разі надзвичайної ситуації.

Наразі ситуація на ЗАЕС контрольована, радіаційний фон у нормі.

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