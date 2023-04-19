Люди не успевают чинить окна: как живут жители Славянска под постоянными обстрелами

Каждое утро украинцы просыпаются и благодарят ВСУ за еще одну пережитую ночь. И каждую ночь все мы ложимся спать, а перед сном думаем: удастся ли с утра кого-нибудь поблагодарить?

Россияне снова обстреляли Славянск Донецкой области. Город враг атаковал ночью беспилотниками и ракетами С-300.

Житель Славянская Константин рассказал обо всех пережитых ракетных атаках и показал свое жилье, которое ежедневно страдает от обстрелов.

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Он рассказывает: уже второй раз россияне целят именно в этот мирный многоквартирник. Константина впервые спасло то, что снаряд не сдетонировал. Во второй раз, минувшей ночью, его спасли три одеяла, которые защитили от осколков и стекла.

В тот день оккупанты выпустили по городу, по словам Константина, 15 снарядов.

Теперь квартиры жителей Славянска полу или полностью разрушены. Без окон и отопления в помещениях очень холодно. Пол засыпаны землей и обломками строительных материалов и кирпича. Из-за постоянных обстрелов хозяева не успевают чинить окна или хотя бы убрать остатки мирной жизни.

Оккупанты ежедневно обстреливают города Украины: читай о ночной атаке на Одесскую и Запорожскую область в нашем другом материале.

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