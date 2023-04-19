Люди не встигають лагодити вікна: як живуть мешканці Слов’янська під постійними обстрілами

Щоранку українці прокидаються і дякують ЗСУ за ще одну пережиту ніч. І щоночі всі ми лягаємо спати, а перед сном думаємо: чи вдасться зранку комусь подякувати?

Росіяни знову обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Місто ворог атакував вночі безпілотниками й ракетами С-300.

Житель Слов’янська Костянтин розповів про всі пережиті ракетні атаки й показав своє помешкання, яке щодня потерпає від обстрілів.

Зараз також дивляться

Він розповідає: уже вдруге росіяни цілять саме у цей мирний багатоквартирник. Костянтина вперше врятувало те, що снаряд не здетонував. Вдруге, минулої ночі, його врятували три ковдри, які захистили від уламків та скла.

Того дня окупанти випустили по місту, за словами Костянтина, 15 снарядів.

Тепер квартири жителів Слов’янська напів або й повністю зруйновані. Без вікон та опалення в приміщеннях дуже холодно. Підлога засипана землею та уламками будівельних матеріалів і цегли. Через постійні обстріли господарі не встигають лагодити вікна чи бодай прибрати залишки колись мирного життя.

Окупанти щодня обстрілюють міста України: читай про нічну атаку на Одеську та Запорізьку область в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!