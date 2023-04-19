Україна

Люди не встигають лагодити вікна: як живуть мешканці Слов’янська під постійними обстрілами

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 19 Квітня 2023, 16:00

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Як живуть люди у Слов'янську

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0:04:52
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0:05:54
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