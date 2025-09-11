“Я очнулась вся в крови”: жители Яровой о роковом вражеском ударе

Пятерых самых тяжелых раненых из Яровой в Донецкой области доставили в больницу в Днепре. Напомним, 9 сентября россияне совершили атаку по поселку в момент, когда местные получали пенсии. В результате теракта погибли 25 человек.

Как медики борются за их жизнь, узнала корреспондентка Вікна-новини Анастасия Вильхова.

Как спасают жизнь жителей Яровой в Донецкой области после российского удара

Пострадавшая от авиаудара Елена так вспоминает события того дня:

— Мы поливали клумбу возле беседки. А рядом приехала машина почты, потому что пенсии должны были выдавать. Людей было много. Был один прилет. Меня завалило, потому что беседка рухнула, отбросило ударной волной. Я под лавку улетела. Началась паника, затем второй прилет. Все бегают, кричат. Я пришла в себя вся в крови.

Российский авиаудар пришелся прямо рядом с мобильным отделением Укрпошти. Десятки людей пришли получить выплаты. В той же очереди стояла и 68-летняя госпожа Полина, жительница Яровой. Еще летом женщина эвакуировалась, однако ежемесячно приезжала за выплатами.

— Мы уехали, но приехали за пенсией. Не успела еще на карту перевести. Пришла получать деньги. Я ничего не помню больше.

Медики говорят, что угрозы для жизни женщины нет. Впрочем, о реабилитации говорить еще рано.

— У нее сложное огнестрельное ранение плечевой кости с обломочным огнестрельным переломом плеча. Это делает невозможным функцию в плечевом суставе, потому что обломок зашел в среднюю треть плеча, прошел вдоль кости, сломал ее и остался там, — объясняет травматолог Валерий.

По словам медиков, у всех пациентов тяжелые ранения, раздробленные кости, осколки в позвоночнике, травмы шеи, головы и конечностей.

— Сегодня уже сделана одна тяжелая операция женщине. С ее шеи достали большой обломок. Это просто чудо, что не случилось самого страшного, — говорит врач Сергей.

Но самый тяжелый пациент в больнице это 71-летний Василий. Он получил повреждение живота с потерей части кишечника. Его прооперировали, но состояние остается крайне тяжелым. Мужчина в коме.

Жизни еще двух пациенток предварительно ничего не угрожает. Всего в результате авиаудара 9 сентября по селу Яровая ранены 18 человек, большинство из них люди пенсионного возраста.

Россия продолжает приносить разруху в Донецкую область. Мы рассказывали, что в Константиновке закрылась последняя больница, здание разрушено от вражеских ударов.

