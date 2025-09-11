“Я отямилася вся в крові”: жителі Ярової про фатальний ворожий удар

П’ятьох найтяжчих поранених із Ярової на Донеччині доправили до лікарні в Дніпрі. Нагадаємо, 9 вересня росіяни здійснили атаку по селищу в момент, коли місцеві отримували пенсії. Внаслідок теракту загинуло 25 осіб.

Як медики борються за їхнє життя, дізналась кореспондентка Вікна-новини Анастасія Вільхова.

Як рятують життя жителів Ярової на Донеччині після російського удару

Постраждала від авіаудару Олена так пригадує події того дня:

— Ми поливали клумбу біля альтанки. А поруч приїхала машина пошти, бо пенсії повинні були видавати. Людей багато було. Був один прильот. Мене завалило, бо альтанка рухнула, відкинуло ударною хвилею. Я під лавку відлетіла. Почалась паніка, потім другий прильот. Всі бігають, кричать. Я отямилася вся в крові.

Російський авіаудар прийшовся просто поруч із мобільним відділенням Укрпошти. Десятки людей прийшла отримати виплати. У тій самій черзі стояла й 68-річна пані Поліна, жителька Ярової. Ще влітку жінка евакуювалась, однак щомісяця приїздила за виплатами.

— Ми виїхали, але приїхали по пенсію. Не встигла ще на карту перевести. Прийшла отримувати гроші. Я нічого не пам’ятаю більше.

Медики кажуть, що загрози для життя жінки немає. Втім, про реабілітацію говорити ще зарано.

— У неї складне вогнепальне поранення плечової кістки з уламковим вогнепальним переламом плеча. Це унеможливлює функцію в плечовому суглобі, бо уламок зайшов в середню третину плеча, пройшов вздовж кістки, зламав її та залишився там, — пояснює травматолог Валерій.

За словами медиків, у всіх пацієнтів важкі поранення, роздроблені кістки, осколки в хребті, травми шиї, голови та кінцівок.

— Сьогодні вже зроблена одна важка операція жінці. З її шиї дістали великий уламок. Це просто чудо, що не сталося найстрашнішого, — каже лікар Сергій.

Та найважчий пацієнт у лікарні це 71-річний Василь. Він отримав ушкодження живота з втратою частини кишківника. Його прооперували, але стан залишається вкрай тяжким. Чоловік у комі.

Життю ще двох пацієнток попередньо нічого не загрожує. Загалом, внаслідок авіаудару 9 вересня по селу Яровому поранені 18 людей, більшість — люди пенсійного віку.

Росія продовжує приносити розруху на Донеччину. Ми розповідали, що в Костянтинівці закрилася остання лікарня, будівля зруйнована від ворожих ударів.

