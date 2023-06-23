Лесополосы почти не осталось. Бойцы ТрО Днепра о тактике врага на фронте

Военные отдельной бригады ТрО Днепра гонят врага с украинской земли и удерживают отвоеванные позиции. Регулярные учения и современное оружие помогают защитникам километр за километром освобождать от россиян земли на Донецком направлении.

Каждый бой, говорят военные, это тяжелое испытание, нередко — с потерями.

Добавляют: выбивать врага с позиций в лесополосах очень тяжело, потому что оккупант минирует все, что видит. Не прекращается и шквальный огонь артиллерии.

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Начальник службы по связям с общественностью отдельной бригады ТрО города Днепр Александр Курбатов говорит: нашей лесополосы практически не существует.

Россияне уничтожили все, а пройти в таких условиях несколько сотен метров — очень тяжело.

Тактика врага остается неизменной, а оккупанты быстро учатся воевать.

Как работают артиллеристы на передовой линии, читай в нашем другом материале.

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