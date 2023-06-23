Лісосмуги майже не лишилося. Бійці ТрО Дніпра про тактику ворога на фронті

Військові окремої бригади ТрО Дніпра женуть ворога з української землі та утримують відвойовані позиції. Регулярні навчання та сучасна зброя допомагають оборонцям кілометр за кілометром звільняти від росіян землі на Донецькому напрямку.

Кожен бій, кажуть військові, це важке випробування. Нерідко — з втратами.

Додають: вибивати ворога з позицій у лісосмугах дуже важко, бо окупант мінує усе, що бачить. Не припиняється й шквальний вогонь артилерії.

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Начальник служби зв’язків із громадськістю окремої бригади ТрО міста Дніпро Олександр Курбатов каже: нашої лісосмуги практично не існує.

Росіяни винищили все, а пройти в таких умовах кількасот метрів — дуже важко.

Тактика ворога залишається незмінною, а окупанти швидко вчаться воювати.

Як працюють артилеристи на передовій лінії, читай у нашому іншому матеріалі.

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