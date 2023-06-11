Украина

Оккупантов используют в “мясных штурмах”. Карта боевых действий в Украине 11 июня в режиме онлайн

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 11 июня 2023, 10:42
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