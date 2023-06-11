Оккупантов используют в “мясных штурмах”. Карта боевых действий в Украине 11 июня в режиме онлайн

Начались четыреста семьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Наши военных постоянно защищают украинскую землю, а гражданские помогают на своих “фронтах”.
Мы собрали в одном материале карты боевых действий, аналитику ISW и отчет Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования Искандер, и 35 иранских ударных БпЛА типа Shahed по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. .
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА типа Shahed.
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА типа Shahed.
Кроме того, враг нанес 92 авиационных удара и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.
Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений по поводу будущих перспектив, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства.
Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил РФ принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей предписано выявлять и командировать таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых “мясных штурмах”.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также наши защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.
Также наши защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.
Кстати, раньше мы рассказывали о произволе россиян в оккупированном Бердянске.
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