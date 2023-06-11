Оккупантов используют в “мясных штурмах”. Карта боевых действий в Украине 11 июня в режиме онлайн

Начались четыреста семьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Наши военных постоянно защищают украинскую землю, а гражданские помогают на своих “фронтах”.

Мы собрали в одном материале карты боевых действий, аналитику ISW и отчет Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 11 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования Искандер, и 35 иранских ударных БпЛА типа Shahed по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. .

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 92 авиационных удара и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине.

враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка на Харьковщине и Новоселовке Луганской области.

противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка на Харьковщине и Новоселовке Луганской области. На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спирное, Веселое, Раздолевка и Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Ямполевке, Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке на Донетчине.

в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спирное, Веселое, Раздолевка и Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Ямполевке, Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке на Донетчине. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области.

наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них — Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовый и Херсон.

Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений по поводу будущих перспектив, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства.

Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил РФ принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей предписано выявлять и командировать таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых “мясных штурмах”.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.

Кстати, раньше мы рассказывали о произволе россиян в оккупированном Бердянске.

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