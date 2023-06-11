Україна

Окупантів використовують у “м’ясних штурмах”. Карта бойових дій в Україні 11 червня в режимі онлайн

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 11 Червня 2023, 10:42
Карта бойових дій 11.06.2023

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