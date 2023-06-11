Окупантів використовують у “м’ясних штурмах”. Карта бойових дій в Україні 11 червня в режимі онлайн

Розпочалася чотириста сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші захисники й захисниці невпинно боронять українську землі, а цивільні допомагають на своїх “фронтах”.
Ми зібрали в одному матеріалі карти бойових дій, аналітику ISW та звіт Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування Іскандер, та 35 іранських ударних БпЛА типу Shahed по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу Shahed.
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу Shahed.
Крім того, ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.
Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства.
Для розв’язання цих проблем начальник генерального штабу збройних сил РФ прийняв рішення, згідно з яким командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих “м’ясних штурмах”.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.
Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.
До речі, раніше ми розповідали про свавілля росіян в окупованому Бердянську.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!