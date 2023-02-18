Карта боевых действий 18 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW

Карта боевых действий все еще показывает российские войска на нашей земле, так что украинцы не останавливаются и защищают Украину каждый на своем фронте.
Мы помогаем, работаем, защищаем, лечим и делаем все, что приблизит победу нашей страны над Россией и ее империалистическими планами.
Следи за новостями на фронте и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Ministry of Defence
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль, вероятно, включит элементы оборонно-промышленной базы Беларуси в большие усилия Москвы переоснастить российскую армию для поддержки длительной войны против Украины.
Российские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная, а также наземные атаки в районе Бахмута, в районе Донецка – Авдеевки и на западе Донецкой области.
Российские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная, а также наземные атаки в районе Бахмута, в районе Донецка – Авдеевки и на западе Донецкой области.
Активность российских и украинских военных вблизи Новой Каховки Херсонской области указывает на то, что российские силы, вероятно, развернуты на позициях у берега Днепра.
Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило, что российские войска, вероятно, понесли до 200 000 потерь с начала российского вторжения в Украину.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная — Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один — по позиции зенитно-ракетного комплекса.
Силы противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА противника. По предварительной информации, 5 — типа Ланцет и 1 — Зал.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.
Украинские дроны-камикадзе уже удачно показывают себя на фронте и уничтожают российских оккупантов. Военные 35-й бригады показали, как работают наши БПЛА.
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Фото: Getty Images