Карта боевых действий 18 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW

Карта боевых действий все еще показывает российские войска на нашей земле, так что украинцы не останавливаются и защищают Украину каждый на своем фронте.

Мы помогаем, работаем, защищаем, лечим и делаем все, что приблизит победу нашей страны над Россией и ее империалистическими планами.

Следи за новостями на фронте и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине 18 февраля 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль, вероятно, включит элементы оборонно-промышленной базы Беларуси в большие усилия Москвы переоснастить российскую армию для поддержки длительной войны против Украины.

Российские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная, а также наземные атаки в районе Бахмута, в районе Донецка – Авдеевки и на западе Донецкой области.

Активность российских и украинских военных вблизи Новой Каховки Херсонской области указывает на то, что российские силы, вероятно, развернуты на позициях у берега Днепра.

Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило, что российские войска, вероятно, понесли до 200 000 потерь с начала российского вторжения в Украину.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная — Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок враг не обнаружен. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.

наступательных группировок враг не обнаружен. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это — Гряниковка, Кучеривка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это — Гряниковка, Кучеривка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы в 20 районах населенных пунктов. Среди них — Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

артиллерийские обстрелы зафиксированы в 20 районах населенных пунктов. Среди них — Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области.

огневого поражения потерпели районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один — по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА противника. По предварительной информации, 5 — типа Ланцет и 1 — Зал.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.

Украинские дроны-камикадзе уже удачно показывают себя на фронте и уничтожают российских оккупантов. Военные 35-й бригады показали, как работают наши БПЛА.

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Фото: Getty Images