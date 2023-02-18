Украина

Карта боевых действий 18 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 18 февраля 2023, 10:23
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