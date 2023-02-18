Карта бойових дій 18 лютого 2023 в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW

Карта бойових дій все ще показує російські війська на нашій землі, тож українці не зупиняються і боронять Україну кожен на своєму фронті.

Ми допомагаємо, працюємо, захищаємо, лікуємо і робимо все, що наблизити перемогу нашої країни над Росією та її імперіалістичних планів.

Слідкуй за новинами на фронті та дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні 18 лютого 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль, ймовірно, включить елементи оборонно-промислової бази Білорусі до більших зусиль Москви переоснастити російську армію для підтримки тривалої війни проти України.

Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна, а також наземні атаки в районі Бахмута, в районі Донецька – Авдіївки та на заході Донецької області.

Активність російських та українських військових поблизу Нової Каховки Херсонської області вказує на те, що російські сили, ймовірно, розгорнуті на позиціях біля берега Дніпра.

Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило, що російські війська, ймовірно, зазнали до 200 000 втрат з початку російського вторгнення в Україну.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 лютого 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна — Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині.

наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це — Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це — Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійські обстріли зафіксовано по 20 районах населених пунктів. Серед них — Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

артилерійські обстріли зафіксовано по 20 районах населених пунктів. Серед них — Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Придніпровське Запорізької області.

вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Придніпровське Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 – типу Ланцет та 1 – Зала.

Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

Українські дрони-камікадзе вже вдало показують себе на фронті та нищать російських окупантів. Військові 35-ї бригади показали, як працюють наші БпЛА.

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Фото: Getty Images