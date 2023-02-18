Карта бойових дій 18 лютого 2023 в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW

Карта бойових дій все ще показує російські війська на нашій землі, тож українці не зупиняються і боронять Україну кожен на своєму фронті.
Ми допомагаємо, працюємо, захищаємо, лікуємо і робимо все, що наблизити перемогу нашої країни над Росією та її імперіалістичних планів.
Слідкуй за новинами на фронті та дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Ministry of Defence
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль, ймовірно, включить елементи оборонно-промислової бази Білорусі до більших зусиль Москви переоснастити російську армію для підтримки тривалої війни проти України.
Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна, а також наземні атаки в районі Бахмута, в районі Донецька – Авдіївки та на заході Донецької області.
Активність російських та українських військових поблизу Нової Каховки Херсонської області вказує на те, що російські сили, ймовірно, розгорнуті на позиціях біля берега Дніпра.
Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило, що російські війська, ймовірно, зазнали до 200 000 втрат з початку російського вторгнення в Україну.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна — Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.
Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 – типу Ланцет та 1 – Зала.
Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.
Українські дрони-камікадзе вже вдало показують себе на фронті та нищать російських окупантів. Військові 35-ї бригади показали, як працюють наші БпЛА.
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Фото: Getty Images