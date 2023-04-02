Враг продолжает сосредотачивать силы на Донецкой области: карта боевых действий в Украине 2 апреля в режиме онлайн

На карте боевых действий видны результаты титанической работы наших ВСУ. Враг не имеет на ней значительных успехов, ведь наши военные крепко держат оборону и дают достойный отпор.
Многие военные воюют за свои семьи, они делают все, чтобы дети не знали войны и не воевали в будущем. Самая сложная ситуация остается в Бахмуте, ведь враг не оставляет попыток захватить город. Бойцы рассказывают о реалиях жизни под Бахмутом.
Мы предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что 1 апреля российские, украинские и западные источники сообщили, что российское зимнее наступление не достигло целей Кремля по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.
Также, возможно, из-за неудачного зимнего наступления Россия хочет изменить свое высшее военное командование.
Российские войска не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и вокруг него и продолжали наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
Российские войска не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и вокруг него и продолжали наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 30 авиационных ударов, более 40 атак MLRS по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре в разных населенных пунктах.
Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных жителей.
Россия снова применила баллистические ракеты для ударов по гражданским целям в Дружковке и Авдеевке Донецкой области. В результате атак погибли и были ранены мирные жители.
Россия снова применила баллистические ракеты для ударов по гражданским целям в Дружковке и Авдеевке Донецкой области. В результате атак погибли и были ранены мирные жители.
Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на наступательных операциях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 70 вражеских атак на этих направлениях. Самые ожесточенные бои остаются за окрестностями населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
За прошедшие сутки наши Воздушные силы нанесли 12 авиаударов по сосредоточению личного состава и военной техники оккупантов. Украинские защитники также сбили один беспилотный летательный аппарат противника типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили три концентрации живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и один MLRS противника.
Ранее мы рассказывали, зачем россиянам управляли авиационные бомбы и как Украине с ними бороться.
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