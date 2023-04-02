Враг продолжает сосредотачивать силы на Донецкой области: карта боевых действий в Украине 2 апреля в режиме онлайн

На карте боевых действий видны результаты титанической работы наших ВСУ. Враг не имеет на ней значительных успехов, ведь наши военные крепко держат оборону и дают достойный отпор.

Многие военные воюют за свои семьи, они делают все, чтобы дети не знали войны и не воевали в будущем. Самая сложная ситуация остается в Бахмуте, ведь враг не оставляет попыток захватить город. Бойцы рассказывают о реалиях жизни под Бахмутом.

Мы предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что 1 апреля российские, украинские и западные источники сообщили, что российское зимнее наступление не достигло целей Кремля по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

Также, возможно, из-за неудачного зимнего наступления Россия хочет изменить свое высшее военное командование.

Российские войска не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и вокруг него и продолжали наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 30 авиационных ударов, более 40 атак MLRS по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре в разных населенных пунктах.

Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных жителей.

Россия снова применила баллистические ракеты для ударов по гражданским целям в Дружковке и Авдеевке Донецкой области. В результате атак погибли и были ранены мирные жители.

Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на наступательных операциях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 70 вражеских атак на этих направлениях. Самые ожесточенные бои остаются за окрестностями населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлении ситуация без существенных изменений. За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Карповичи, Бронивы (Черниговская область), Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариковое, Стукаловка, Белополье, Сосновка (Сумская область), Уды, Ветеринарное, Зибино, Охримовка, Красное Первое (Харьковская область).

направлении ситуация без существенных изменений. За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Карповичи, Бронивы (Черниговская область), Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариковое, Стукаловка, Белополье, Сосновка (Сумская область), Уды, Ветеринарное, Зибино, Охримовка, Красное Первое (Харьковская область). На Купянском направлении российские военные атаковали населенные пункты: Двуречная, Кутковка, Западная, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское (Харьковская область).

направлении российские военные атаковали населенные пункты: Двуречная, Кутковка, Западная, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское (Харьковская область). На Лиманском направлении противник пытался продвинуться в окрестностях к югу от Кременной и Верхнекаменского, успеха не имел.

направлении противник пытался продвинуться в окрестностях к югу от Кременной и Верхнекаменского, успеха не имел. На Бахмутском направлении враг не прекращает штурм Бахмута и попытку взять его под полный контроль. Силы обороны Украины отбили более 25 вражеских атак.

направлении враг не прекращает штурм Бахмута и попытку взять его под полный контроль. Силы обороны Украины отбили более 25 вражеских атак. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник проводил наступательные операции в окрестностях Новокалиново, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского и Марьинки (Донецкая область). Успехов не имел. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 20 вражеских атак только вблизи Марьинки и Авдеевки.

направлениях противник проводил наступательные операции в окрестностях Новокалиново, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского и Марьинки (Донецкая область). Успехов не имел. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 20 вражеских атак только вблизи Марьинки и Авдеевки. На Шахтерском направлении враг усилил использование БПЛА для обстрела артиллерии, под вражеский огонь попали населенные пункты Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка (Донецкая область).

направлении враг усилил использование БПЛА для обстрела артиллерии, под вражеский огонь попали населенные пункты Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка (Донецкая область). На Запорожском и Херсонском направлениях враг улучшал оборонительные линии и позиции. Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов вблизи линии активных боевых действий, среди них: Ольговское, Полтавка, Святопетровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Новояковловка (Запорожская область), Крещеновка, Новоалександровка, Томарино, Тягин (Херсонская область) и Херсон.

За прошедшие сутки наши Воздушные силы нанесли 12 авиаударов по сосредоточению личного состава и военной техники оккупантов. Украинские защитники также сбили один беспилотный летательный аппарат противника типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили три концентрации живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и один MLRS противника.

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