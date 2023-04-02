Украина

Враг продолжает сосредотачивать силы на Донецкой области: карта боевых действий в Украине 2 апреля в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 апреля 2023, 10:00
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Танкісти на Запорізькому напрямку шліфують свою майстерність
Грозная Таня преодолевает грязь — танкисты называют боевые машины именами своих любимых и тренируются бить врага
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