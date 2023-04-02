Ворог продовжує зосереджувати сили на Донецькій області: карта бойових дій в Україні 2 квітня в режимі онлайн

На карті бойових дій видно результати титанічної роботи наших ЗСУ. Ворог не має на ній значних успіхів, адже наші військові міцно тримають оборону та дають гідну відсіч.
Багато військових воюють за свої родини, вони роблять усе, щоб їхні діти не знали війни та не воювали у майбутньому. Найскладніша ситуація залишається у Бахмуті, адже ворог не полишає спроб захопити місто. Бійці розповідають про реалії життя під Бахмутом.
Ми пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що 1 квітня російські, українські та західні джерела повідомили, що російський зимовий наступ не досяг цілей Кремля щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня.
Також, можливо, що через невдалий зимовий наступ Росія хоче змінити своє вище військове командування.
Російські війська не здобули жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та навколо нього та продовжували наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
Російські війська не здобули жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та навколо нього та продовжували наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав двох ракетних та 30 авіаційних ударів, понад 40 атак MLRS по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі в різних населених пунктах.
Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних жителів.
Росія знову застосувала балістичні ракети для ракетних ударів по цивільних цілях у Дружківці та Авдіївці Донецької області. В результаті атак загинули та були поранені мирні жителі.
Росія знову застосувала балістичні ракети для ракетних ударів по цивільних цілях у Дружківці та Авдіївці Донецької області. В результаті атак загинули та були поранені мирні жителі.
Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на наступальних операціях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. Минулої доби українські захисники відбили понад 70 ворожих атак на цих напрямках. Найзапекліші бої залишаються за околицями населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
За минулу добу наші Повітряні сили завдали 12 авіаударів по зосередженню особового складу та військової техніки окупантів. Українські захисники також збили один безпілотний літальний апарат противника типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії України уразили три концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один MLRS противника.
Раніше ми розповідали, навіщо росіянам керовані авіаційні бомби та як Україні з ними боротися.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!