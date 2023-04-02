Ворог продовжує зосереджувати сили на Донецькій області: карта бойових дій в Україні 2 квітня в режимі онлайн

На карті бойових дій видно результати титанічної роботи наших ЗСУ. Ворог не має на ній значних успіхів, адже наші військові міцно тримають оборону та дають гідну відсіч.

Багато військових воюють за свої родини, вони роблять усе, щоб їхні діти не знали війни та не воювали у майбутньому. Найскладніша ситуація залишається у Бахмуті, адже ворог не полишає спроб захопити місто. Бійці розповідають про реалії життя під Бахмутом.

Ми пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що 1 квітня російські, українські та західні джерела повідомили, що російський зимовий наступ не досяг цілей Кремля щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Також, можливо, що через невдалий зимовий наступ Росія хоче змінити своє вище військове командування.

Російські війська не здобули жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та навколо нього та продовжували наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав двох ракетних та 30 авіаційних ударів, понад 40 атак MLRS по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі в різних населених пунктах.

Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних жителів.

Росія знову застосувала балістичні ракети для ракетних ударів по цивільних цілях у Дружківці та Авдіївці Донецької області. В результаті атак загинули та були поранені мирні жителі.

Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на наступальних операціях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. Минулої доби українські захисники відбили понад 70 ворожих атак на цих напрямках. Найзапекліші бої залишаються за околицями населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямку ситуація без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Карповичі, Брониви (Чернігівська область), Середина-Буда, Есмань, Сидорівка, Старикове, Стукалівка, Білопілля, Соснівка (Сумська область), Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше (Харківська область).

На Куп’янському напрямку російські військові атакували населені пункти: Дворічна, Кутківка, Західна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське (Харківська область).

На Лиманському напрямку противник намагався просунутися в околицях на південь від Кремінної та Верхньокам’янського, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурм Бахмута та спроби взяти його під повний контроль. Сили оборони України відбили понад 25 ворожих атак.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник проводив наступальні операції в околицях Новокалинове, Авдіївки, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнки (Донецька область). Успіхів не мав. За минулу добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки.

На Шахтарському напрямку ворог посилив використання БПЛА для обстрілу артилерії, під ворожий вогонь потрапили населені пункти Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка (Донецька область).

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог покращував оборонні лінії та позиції. Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів поблизу лінії активних бойових, серед них: Ольгівське, Полтавка, Святопетрівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Новояковлівка (Запорізька область), Хрещенівка, Новоолександрівка, Томарине, Тягинка, Токарівка, Придніпровське (Херсонська область) та Херсон.

За минулу добу наші Повітряні сили завдали 12 авіаударів по зосередженню особового складу та військової техніки окупантів. Українські захисники також збили один безпілотний літальний апарат противника типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії України уразили три концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один MLRS противника.

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