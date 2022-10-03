Актуальная карта боевых действий в Украине 3 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Еще один украинский населенный пункт на карте боевых действий изменил свою отметку на — освобожденный. События в Лимане оказали значительное влияние на обе стороны.
Украинцы вдохновились подвигами своей армии на фронте и получили очередное напоминание, для кого мы в первую очередь работаем. Российские оккупанты почувствовали свою слабость и обреченность, после чего испуганно начали бежать, что уже превращаться в добрую традицию.
И несмотря на то, что нам предстоит еще долгий путь к победе Украины, мы знаем, что сегодня мы стали на один день ближе к ней. Чтобы узнать насколько, читай подробную информацию от международных экспертов и Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны анализирует события в Украине:
Украинские войска нанесли России еще одно значительное оперативное поражение и 1 октября освободили Лиман Донецкой области.
Украинские войска нанесли России еще одно значительное оперативное поражение и 1 октября освободили Лиман Донецкой области.
Эксперты выдвигают предположение, что российскому президенту пока кажется более важным Херсонское и Запорожское направления, чем Донбасс.
К таковым выводам Институт исследования войны пришел после исследования уязвимых позиций российской армии в этом направлении и отсутствия признаков их усиления.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
За текущие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и три авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.
От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Зализничное и Гуляйполе.
На Южнобужском направлении огневое поражение претерпели районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более 70 вылетов БПЛА.
Благодаря успехам сил обороны Украины, на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций.
По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника за 1 октября. А именно – уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе Таврического Херсонской области и уничтожение семи танков и до десяти единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed.
Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили:
Украинские военные продолжают свое контрнаступление на Северо-Востоке. Но маленькими шагами отвоевывают села на Юге. Читай, как военные отвоевывают земли на Херсонской области, а жители ждут контрнаступления.
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