Актуальная карта боевых действий в Украине 3 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Еще один украинский населенный пункт на карте боевых действий изменил свою отметку на — освобожденный. События в Лимане оказали значительное влияние на обе стороны.

Украинцы вдохновились подвигами своей армии на фронте и получили очередное напоминание, для кого мы в первую очередь работаем. Российские оккупанты почувствовали свою слабость и обреченность, после чего испуганно начали бежать, что уже превращаться в добрую традицию.

И несмотря на то, что нам предстоит еще долгий путь к победе Украины, мы знаем, что сегодня мы стали на один день ближе к ней. Чтобы узнать насколько, читай подробную информацию от международных экспертов и Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны анализирует события в Украине:

Украинские войска нанесли России еще одно значительное оперативное поражение и 1 октября освободили Лиман Донецкой области.

Эксперты выдвигают предположение, что российскому президенту пока кажется более важным Херсонское и Запорожское направления, чем Донбасс.

К таковым выводам Институт исследования войны пришел после исследования уязвимых позиций российской армии в этом направлении и отсутствия признаков их усиления.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 3 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и три авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Хреновка и Бучки Черниговской области и Середина Буда, Муравейня, Фотовыж Сумской области;

направлении — в районах населенных пунктов Черниговской области и Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище ;

направлении — в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении — Белогоровка и Верхнекаменское ;

направлении — ; на Бахмутском направлении — Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Одрадовка, Зайцевое, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка ;

направлении — ; на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Авдеевка, Нетайловое, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Зализничное и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении огневое поражение претерпели районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более 70 вылетов БПЛА.

Читать по теме Украина освободила Лиман: как россияне попали в котел и почему эта операция важная ВСУ окончательно освободили Лиман и зачистили его от российских захватчиков.

Благодаря успехам сил обороны Украины, на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций.

По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника за 1 октября. А именно – уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе Таврического Херсонской области и уничтожение семи танков и до десяти единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed.

Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили:

пять командных пунктов

четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники

три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами

более пятнадцати других важных объектов оккупантов

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